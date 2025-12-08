Мама фигуристки Костылевой объявила о поиске новой школы для дочери

Мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, чемпионки России среди юниоров, Ирина Костылева рассказала воронежскому порталу «Мое!», что ищет для дочери новую школу фигурного катания на фоне конфликта с академией «Ангелы Плющенко».

Родители увезли Елену из Подмосковья в родной Воронеж, где юная фигуристка проходит реабилитацию после травмы.

Ирина Костылева сообщила, что руководство академии настаивает на том, чтобы Елена приехала 10 декабря в Москву для участия в шоу «Спящая красавица», где у нее одна из главных ролей.

«Обещают, что Лена будет жить в какой-то гостинице, мы с мужем где-то в другом месте. Я пока послала всех куда подальше, сейчас решаем вопрос — будем ли мы в принципе выступать в этом шоу», — сказала Ирина Костылева.

Мать фигуристки отметила, что в любом случае будет искать для дочери новую школу.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подробно рассказывал о конфликте академии «Ангелы Плющенко» с Ириной Костылевой.