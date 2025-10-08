Мама Мбаппе объяснила отсутствие личной жизни у сына

Файза Ламари, мама нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе, объяснила, почему у сына нет личной жизни.

Она рассказала, что Килиан сделал такой выбор, поскольку полностью сосредоточен на игре. По ее словам, сын впечатлил ее умением планировать сезон, правильно относится к хорошим и плохим отрезкам в карьере.

«В прошлом году у нас с ним был разговор, когда дела шли не слишком хорошо. Я спросила его, не хочет ли он завести девушку. Он ответил: «Ты можешь представить женщину в таком бардаке?» — вспомнила Файза Ламари.

Килиан Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с 2024 года после перехода из ПСЖ. В нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал две передачи.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером.