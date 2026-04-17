Об иконах Воскресенского собора расскажут в Истре

В Государственном историко‑художественном музее «Новый Иерусалим» округа Истра 19 апреля в 12:00 пройдет лекция «Иконы Воскресенского собора». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие состоится в залах постоянной экспозиции «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков». Слушателей ждет встреча с ведущим научным сотрудником исторического отдела Натальей Солохиной, чей рассказ станет проводником в мир духовной и художественной традиции Воскресенского монастыря.

Когда‑то монастырская коллекция славилась богатством и разнообразием: здесь хранились произведения, созданные мастерами сразу нескольких художественных школ — московской, ростовской, новгородской. Поражало и многообразие техник: иконы писали на дереве, холсте, металле и даже стекле, демонстрируя виртуозное владение ремеслом и тонкое понимание сакрального образа. Каждое произведение несло в себе не только эстетическую ценность, но и глубокий духовный смысл, отражая вековые традиции русского религиозного искусства.

Трагический перелом в судьбе коллекции пришелся на годы Великой Отечественной войны. Разрушения, которым подвергся монастырь, привели к невосполнимым утратам: большая часть храмовых святынь исчезла навсегда. До наших дней дошла лишь малая часть убранства главного Воскресенского собора — в основном иконы XVIII–XIX веков.

Благодаря самоотверженному труду реставраторов некоторые из уцелевших произведений удалось вернуть к жизни. Сегодня эти иконы вновь доступны взгляду зрителя. Они не просто экспонаты — это фрагменты утраченной эпохи, бережно восстановленные и представленные на выставке.

Рассказ Натальи Николаевны раскроет евангельские сюжеты, запечатленные на полотнах. Лекция станет возможностью по‑новому взглянуть на роль церковного искусства в истории России — через призму конкретных произведений, переживших века, войны и утраты.

Возрастное ограничение мероприятия - 12+. Билеты можно приобрести в кассах музея и на его официальном сайте.

