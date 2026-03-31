«Путеводная звезда, любящее сердце»: внучка Софии Ротару трогательно поздравила мать с 52-летием

Внучка украинской певицы Софии Ротару растрогала поклонников нежным поздравлением. София Евдокименко опубликовала кадры из Италии, чтобы поздравить свою мать Светлану с 52-летием, сообщает «Газета.Ru».

София Евдокименко на этот раз решила посвятить пост самому близкому человеку. В честь дня рождения матери она поделилась трогательными словами и стильными кадрами, сделанными во время съемки в Италии.

«Путеводная звезда, любящее сердце и щедрая душа! Я люблю тебя, мамочка», — написала внучка певицы.

Семейная история Евдокименко тесно переплетена с историей династии Ротару. София Ротару была замужем за Анатолием Евдокименко, руководителем ансамбля «Червона рута». У них родился сын Руслан. В 1994 году он женился на Светлане, и именно в этом браке на свет появилась София — внучка, которая сегодня строит карьеру в Европе.

Сама Евдокименко почти пять лет прожила в США, где пробовала себя как модель и певица, но в 2025 году решила изменить свою жизнь и переехала в Европу.

В 2024 году она призналась в романе с Максом Лернером — наследником богатой американской семьи, который ведет непубличный образ жизни.

