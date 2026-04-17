В Подмосковье осудили мужчину за нападение на полицейских

В Московской области суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным по статьям о хулиганстве с применением оружия и о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Установлено, что 22 февраля этого года мужчина, вооруженный пневматической винтовкой с лазерным прицелом, произвел выстрел в сторону знакомых в соседнем доме. Прибывшие полицейские потребовали от него проехать в отдел для разбирательства.

В ответ злоумышленник выстрелил в сторону сотрудников, а затем начал выливать из окна горючую жидкость и поджег ее, вызвав возгорание рядом с полицейскими. После повторных требований мужчина стал размахивать ножом. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

