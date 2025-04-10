Мамиашвили посоветовал заткнуться раскритиковавшему его тренеру

Во время награждения на чемпионате Европы по вольной борьбе Мамиашвили назвал предателем победителя в весовой категории до 74 кг россиянина Чермена Валиева, выступающего за Албанию. Экс-главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев назвал такое поведение лицемерным, поскольку Мамиашвили сам способствовал переходу спортсменов в сборные других стран.

Мамиашвили назвал Тедеева принадлежащим к «категории людей, обиженных Богом».

«А как же так, ты 20 лет главный тренер и вице-президент федерации, ты основной человек, через тебя проходит весь состав, куда же ты смотрел тогда? Как же ты закрывал глаза, если был мерзавец, который распродал все? Сиди, рот закрой и молчи. Ты же продал», — сказал Мамиашвили.

Глава ФСБР добавил, что в сложные времена всем необходимо объединиться вокруг команды, как это всегда случалось ранее.

Сборная России по вольной борьбе завоевала восемь медалей, включая пять золотых, на чемпионате Европы в Братиславе. При этом на турнире из-за проблем с визой не смог выступить самый титулованный российский борец Абдулрашид Садулаев.