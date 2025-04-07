Стали известны причины отказа в визе на чемпионат Европы сильнейшему борцу мира

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили разъяснил, почему самый титулованный борец мира Абдулрашид Садулаев не примет участия в чемпионате Европы в Братиславе.

Ранее стало известно, что у двукратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира возникли проблемы с получением визы. Мамиашвили рассказал, что проблемы с визой являются чисто техническим вопросом и никак не связаны с политикой.

Глава ФСБР подчеркнул, что словацкая сторона до последнего момента старалась решить этот вопрос: хозяева турнира были заинтересованы в участии Садулаева.

Чемпионат Европы по вольной борьбе пройдет в Братиславе с 7 по 13 апреля. Садулаева в весовой категории до 97 кг заменит Магомед Курбанов.

Ранее четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл свою первую гонку в новом сезоне «Формулы-1».