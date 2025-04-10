Мамиашвили во время награждения назвал выступавшего за Албанию Валиева предателем

В финале весовой категории 74 кг Чермен Валиев, выступающий с 2024 года за Албанию, победил олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова. Награждение проводил Мамиашвили, во время церемонии он назвал Валиева предателем и, по свидетельству очевидцев, матерно выругался.

Скандал продолжился за кулисами. Претензии Мамиашвили высказали тренер Валиева Кахабер Дзукаев и главный тренер азербайджанской сборной Хетаг Гозюмов.

«Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Вот таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский. Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность», — высказался после конфликта Мамиашвили.

26-летний Валиев, неоднократно становившийся чемпионом и призером России, на чемпионате Европы в Братиславе был далеко не единственным спортсменом, который сменил российское спортивное гражданство и представлял другие сборные. Так, чемпионом в весовой категории до 92 кг стал Даурен Куруглиев, выступающий за Грецию, а в весе до 57 кг серебро завоевал «серб» Азамат Тускаев.

В целом чемпионат Европы для российских вольников завершился очень успешно. Сборная Россия завоевала восемь медалей в десяти весовых категориях: пять золотых, две серебряные и одну бронзовую.

Российские борцы посвятили свои победы памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.