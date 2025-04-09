Российские борцы посвятили медали чемпионата Европы Бувайсару Сайтиеву

Первый медальный день на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе прошел под знаком превосходства российских спортсменов, которые завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль в пяти весовых категориях.

Чемпионами Европы стали Начын Монгуш (57 кг), Ибрагим Ибрагимов (65 кг), Давид Баев (70 кг) и Ахмед Усманов (79 кг). Серебро завоевал Магомед Курбанов (97 кг), уступивший в финале грузину Гиви Мачарашвили.

Борцы посвятили свои победы памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, ушедшего из жизни 2 марта 2025 года.

В среду, 9 апреля, россияне смогут пополнить свою медальную коллекцию. В поединках за золото на ковер выйдут олимпийские чемпионы Заур Угуев (61 кг) и Заурбек Сидаков (74 кг), а Артур Найфонов (86 кг) поборется за бронзу.

На турнир в Братиславе не смог приехать самый двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, которому не удалось оформить шенгенскую визу.