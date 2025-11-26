Маму фигуристки Костылевой признали виновной в административном правонарушении

Ирину Костылеву, маму чемпионки России среди юниорок Елены Костылевой, признали виновной в административном правонарушении и вынесли предупреждение. Об этом в телеграм-канале написала сама Ирина.

Комиссия по делам несовершеннолетних установила, что мать заставляет дочь выполнять физические нагрузки против ее желания и постоянно ее критикует, что «отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние несовершеннолетней Костылевой Е.В.»

Из объяснений 14-летней спортсменки установлено, что мать ругается на нее, когда та ест сладости или плохо работает на тренировках.

«По поводу телесных повреждений (две царапины на щеке) я пояснила, что ругала Лену за плохо отработанную тренировку, Лена начала в ответ орать в раздевалке (где нас записывают и снимают видео по просьбе администрации академии). Я закрыла ей рот без применения силы. Лена начала вырываться и оцарапала моим ногтем щеку», — пояснила Ирина Костылева.

Мама фигуристки уже не первый месяц «воюет» с академией «Ангелы Плющенко».

«Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда! А не говорить, что она «говно» и «толстожопая», и ничего у нее не получится. Я не раз запрещал это делать «Сказкам Венского леса», но безрезультатно, а также запретил учить тренеров, как тренировать, вставлять свои дилетантские «5 копеек» везде и всегда!», — рассказывал Евгений Плющенко о своих претензиях к Ирине Костылевой.

Ранее Елена Костылева рассказала, что получала из Китая выгодное предложение сменить спортивное гражданство.