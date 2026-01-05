«Манчестер Юнайтед» уволил тренера Аморима и уже нашел ему замену

Португалец постоянно конфликтовал с руководством «МЮ» из-за трансферов, тактической схемы и распределения полномочий в клубе. В итоге он показал худший процент побед во главе «Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

В чемпионате Англии под руководством Аморима манкунианцы провели 47 матчей, одержали 15 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений — процент побед 31,1%. До этого худший результат был у Ральфа Рангника (41,7% в 24 матчах), лучшим остается достижение несравненного сэра Алекса Фергюсона — 810 матчей, 65,2% побед.

По информации The Independent, «МЮ» хочет назначить главным тренером Оливера Гласнера из «Кристал Пэласа». Среди других кандидатов — недавно уволенный из «Челси» Энцо Мареска, тренер «Ипсвича» Киран Маккенна, а также главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

После 20 туров в АПЛ «МЮ» занимает шестое место с 31 очком. «Кристал Пэлас» Гласнера занимает 14-ю позицию с 27 баллами.

