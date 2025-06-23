«Манчестер Сити» и «Ювентус» досрочно вышли в плей-офф клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу, проходящем в США, завершились матчи второго тура группового этапа.

В группе G определились оба участника плей-офф. Ими стали «Манчестер Сити» и «Ювентус», одержавшие крупные победы.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Аль-Айн» из ОАЭ — 6:0. Дубль оформил Илкай Гюндоган, еще по голу забили Клуадио Эчеверри, Эрлинг Холанд, Оскар Бобб и Райан Шерки.

«Ювентус» разобрался с марокканским «Видадом» — 4:1. Дубль на счету Кенана Йылдыза, Душан Влахович забил с пенальти в компенсированное время, а еще один мяч марокканцы сами забили в свои ворота.

В группе Н «Реал» обыграл мексиканскую «Пачуку» (3:1), хотя с седьмой минуты играл в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио. Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Федерико Вальверде забивали за «Реал», гол престижа на счету Элиаса Монтьеля.

В другом матче группы «Зальцбург» и «Аль-Хиляль» мячей друг другу не забили. После двух туров «Зальцбург» и «Реал» набрали по четыре очка, у «Аль-Хиляля» — два, «Пачука», проиграв оба матча, лишилась шансов на выход в плей-офф.

Ранее на клубном чемпионате мира Лионель Месси принес победу клубу «Интер Майами» в игре с «Порту» (2:1).