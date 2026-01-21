«Манчестер Сити» пообещал болельщикам вернуть деньги после поражения в Норвегии

«Манчестер Сити» решил вернуть деньги болельщикам, которые приехали в Норвегию на матч Лиги чемпионов с «Буде/Глимт».

Английский топ-клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 1:3. Еще в первом тайме «МанСити» пропустил два мяча на контратаках, а во втором тайме остался в меньшинстве после удаления Родри.

«Болельщикам, которые поддерживали нас на морозе в течение сложного для нас вечера, пришлось проделать долгий путь. Возмещение стоимости билетов для болельщиков, которые приехали в Буде, — это меньшее, что мы можем сделать», — приводит клубное заявление Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» набрал 13 очков в семи матчах и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В заключительном туре англичане будут принимать «Галатасарай». «Буде/Глимт», за который выступает Никита Хайкин, одержал первую победу в турнире и получил теоретические шансы пробиться в плей-офф.

