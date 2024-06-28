Марафон «Земля спорта» пройдет в Московской области

«В рамках Легкоатлетического марафона 7 июля стадион «Металлург» в Парке культуры и отдыха Солнечногорска примет и участников марафона «Земля спорта»: они не только посоревнуются в забегах на различные дистанции, но и пробегут эстафеты семьями для командных зачетов, а еще сдадут нормативы ГТО», — говорится в сообщении.