Марафон «Земля спорта» пройдет в Московской области
Фото: [Архив проекта «Земля спорта»]
В следующее воскресенье в подмосковном Солнечногорске пройдет очередной региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
«В рамках Легкоатлетического марафона 7 июля стадион «Металлург» в Парке культуры и отдыха Солнечногорска примет и участников марафона «Земля спорта»: они не только посоревнуются в забегах на различные дистанции, но и пробегут эстафеты семьями для командных зачетов, а еще сдадут нормативы ГТО», — говорится в сообщении.
В соревнованиях могут принять участие спортсмены любого возраста и уровня подготовки. Их проводит Министерство сельского хозяйства России в рамках госпрограммы «Комплексное Развитие Сельских Территорий» по поручению президента страны Владимира Путина. Стать участником мероприятия можно после регистрации на сайте марафона «Земля спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
*Возрастное ограничение 6+