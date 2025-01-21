Свадьба не исключена: стали известны планы Давы в отношениях с Мари Краймбрери

Известная российская певица Мари Краймбрери высказалась об отношениях с Давидом Манукяном, которые продолжаются уже третий год. По словам девушки, она нашла человека, с которым ощущает себя «немного одинокой и свободной». Кроме того, некоторые поклонники артистки подозревают о ее беременности, так как Мари перестала выходить в свет в костюмах с открытым животом, отдав предпочтение более свободной одежде.

Прошлые громкие отношения блогера Давы (DAVA) с Ольгой Бузовой завершились скандалом, так как мужчина, по словам телеведущей, был с ней ради популярности, а также поднимал на нее руку и оскорблял. До какого уровня вырастут нынешние отношения Манукяна с Мари и любит ли мужчина ее по-настоящему, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.

«Карты раскрывают сложную картину. Дава испытывает искренние чувства к Мари, но его эмоции смешаны с желанием привлечь внимание. Это не просто хайп, но и глубокая привязанность, которая пугает его самого. Однако их отношения напоминают качели: сегодня страсть, завтра — сомнения. Мэри, в свою очередь, ценит Даву, но ее сердце требует стабильности, которой он пока не может дать», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если оба в паре смогут преодолеть свои страхи и научатся доверять друг другу, продолжила эзотерик, их связь имеет шанс перерасти в нечто большее.

«Карты указывают на возможность серьезных перемен, но путь будет тернистым. Брак не исключен, но только если они оба осознанно выберут этот шаг, а не поддавшись эмоциям или давлению извне. Пока что судьба дает им время для размышлений и роста», — заключила Королева.

Ранее стало известно, когда Настасья Самбурская может стать мамой.