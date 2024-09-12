Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили Марину Полицеймако, старейшую актрисы Театра на Таганке.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на церемонии.

Марина Полицеймако скончалась 10 сентября на 87-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла в четверг в Театре на Таганке, где она служила на протяжении многих лет.

Творческая деятельность Полицеймако началась в 1965 году, когда после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина она вошла в состав труппы Театра на Таганке. За свою карьеру актриса исполнила множество ролей в постановках режиссера Юрия Любимова.

Среди наиболее известных работ Марины Полицеймако - роли в спектаклях «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума - Горе уму». Также актриса участвовала в постановках «Живой», «Жизнь Галилея» и «Под кожей статуи свободы».

Марина Полицеймако внесла значительный вклад в развитие Театра на Таганке и отечественного театрального искусства в целом.

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