Марио Фернандес завершил карьеру: легендарный защитник сборной России уходит из футбола в 35 лет

Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. Решение о завершении выступлений футболист принял в день своего рождения. Об этом Фернандес написал на личной странице в одной из соцсетей.

Бразилец по происхождению, получивший российское гражданство, сообщил о завершении карьеры через социальные сети. Его последним клубом стал петербургский «Зенит», за который он выступал в сезоне 2023/24 и с которым выиграл чемпионат и Кубок России.

Наибольшую известность Фернандес приобрел во время выступлений за московский ЦСКА, где провел десять сезонов. В составе армейцев он трижды становился чемпионом страны, завоевал Кубок России и три Суперкубка. После натурализации футболист выступал за сборную России, с которой достиг четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. Всего за национальную команду он провел 33 матча и забил 5 голов. Свое решение Фернандес сопроводил благодарностью Богу и словами поддержки в адрес близких.

