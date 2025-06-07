Марко Николич задумал уйти из ЦСКА в АЕК
«Чемпионат»: Николич готов выкупить свой контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК
Фото: [ПФК ЦСКА]
Главный тренер ЦСКА Марко Николич получил предложение от греческого клуба АЕК, сообщил «Чемпионат».
По данным источника издания, сербский специалист даже готов самостоятельно выкупить свой контракт у армейского клуба, чтобы не возникло препятствий для перехода.
Николич пришел в ЦСКА летом 2024 клуба. Армейцы ударно провели весеннюю часть чемпионата РПЛ и завоевали бронзовые медали. Под руководством серба ЦСКА в девятый раз в своей истории выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале «Ростов» в серии послематчевых пенальти.
После победы в Кубке Николич заявил, что в следующем сезоне он нацеливается завоевать с ЦСКА золотые медали чемпионата РПЛ. Ранее работавший в «Локомотиве» специалист отметил, что в России он уже выиграл два Кубка страны, серебряные и бронзовые медали, и для полного комплекта не хватает золота.