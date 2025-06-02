Николич выпил за чемпионство ЦСКА в будущем сезоне
Тренер Марко Николич: в следующем сезоне устроит только чемпионство ЦСКА
Фото: [ПФК ЦСКА]
Главный тренер ЦСКА Марко Николич нацелился на чемпионский титул в следующем сезоне.
«У меня уже две бронзы, серебро и два кубка. Устраивает только чемпионство в следующем году, и за это я пью сейчас», — сказал Николич в раздевалке после победы в Кубке России.
Сербский специалист сделал глоток пива из трофея.
В нынешнем сезоне ЦСКА завоевал Кубок России и бронзовые медали чемпионата. Предыдущие трофеи в России Николич завоевал, работая в «Локомотиве».
ЦСКА переиграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти и завоевал девятый Кубок России в своей истории. По количеству титулов армейцы догнали «Локомотив», а Игорь Акинфеев стал абсолютным рекордсменом — Кубок страны он выиграл в восьмой раз.