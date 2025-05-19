Маршан побил рекорд Овечкина и установил уникальное достижение в Кубке Стэнли

В ночь на 19 мая «Флорида» в седьмом матче серии обыграла «Торонто» (6:1). Для 37-летнего Маршана эта победа стала пятой над одной франшизой в седьмых матчах плей-офф. Аналогичного достижения в НХЛ нет ни у кого.

В этой встрече Маршан забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Таким образом, он обошел Александра Овечкина по очкам, набранным в седьмых матчах серий плей-офф. У канадца стало 10 (4+6) баллов, у российского форварда — 8 (4+4). По этому показателю Маршан стал лидером среди действующих игроков.

Брэд Маршан всю карьеру провел в «Бостон Брюинз», с которыми выигрывал Кубок Стэнли еще в 2011 году. Во «Флориду» он перебрался во время дедлайна обменов в марте нынешнего года.

Ранее стало известно, что в этом году как минимум один россиянин станет обладателем Кубка Стэнли, так как хоккеисты из России есть в каждой команде, вышедшей в полуфинал турнира.