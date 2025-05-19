В НХЛ определились полуфиналисты Кубка Стэнли: в каждой из четырех команд есть россияне

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился последний полуфиналист Кубка Стэнли. Им стала «Флорида», в седьмом матче разгромившая «Торонто» — 6:1.

Ключевым стал отрезок во втором периоде, когда в течение шести минут «Флорида» забросила три шайбы. Отличились Сет Джонс, Антон Лунделл и Джона Гаджович. Еще одну шайбу Джонса отменили судьи.

В третьем периоде Майк Доми подарил «Торонто» надежду. Но «Флорида» ответила голами Еету Луостаринена, Сэма Райнхарта и Брэда Маршана.

В финале Восточной конференции встретятся «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», в финале Западной — «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Кто-то из российских хоккеистов в любом случае станет обладателем Кубка Стэнли: представители России есть в составе всех четырех команд. За «Каролину» выступают Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Петр Кочетков, за «Флориду» — Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, за «Даллас» — Евгений Дадонов и Илья Любушкин, за «Эдмонтон» — Василий Подколзин.

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