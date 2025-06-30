Марцел Личка близок к контракту с турецким клубом «Карагюмрюк»

Бывший тренер московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка близок к назначению в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Чешский специалист отказался от работы в России. Сообщалось, что его кандидатуру рассматривал ЦСКА.

Личка готовится перейти в клуб, который завоевал путевку в турецкую Суперлигу. В следующем году «Карагюмрюк» отметит столетний юбилей, в связи с этим у клуба амбициозные планы.

Чешскому специалисту предстоит сформировать состав на Суперлигу. По данным Карпова, в «Карагюмрюк» могут перейти несколько игроков «Оренбурга». В частности речь идет, о вингере Эмирджане Гюрлюке и полузащитнике Габриэле Флорентине. Аргентинец особенно хорошо знаком Личке, он перешел в «Оренбург», когда чех возглавлял клуб.

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