Роналду рассказал о своих планах после завершения карьеры

«Я не тот человек, который мыслит стандартно. Я не лучше других футболистов, просто думаю по-другому. Могу честно сказать: тренерская карьера — не для меня. По крайней мере, не на ближайшие 5, 10 или даже 20 лет», — заявил знаменитый португалец.

Также он рассказал, что в Саудовской Аравии видит себя не только футболистом: он хочет помочь изменить страну, «стать частью ее трансформации».

40-летний Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» еще на два года, хотя по окончании сезона задумывался о другом варианте продолжения карьеры. В саудовском клубе португалец будет получать рекордную для футболиста зарплату — €263 млн в год.