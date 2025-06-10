Марцел Личка может возглавить ЦСКА

По данным источника, стороны близки к заключению соглашения.

ЦСКА вынужден был экстренно искать главного тренера после того, как Марко Николич решил перейти в АЕК. С сербом армейцы завоевали Кубок России и стали бронзовыми призерами РПЛ.

Марцел Личка в минувшем сезоне работал в московском «Динамо». Специалист был уволен за несколько туров до конца чемпионата страны после того, как бело-голубые проиграли «Спартаку» в Кубке России.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Ростова» Николай Комличенко подписал трехлетний контракт с «Локомотивом».