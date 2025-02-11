Mash: актер Белоголовцев прикован к инвалидной коляске после инсульта

По информации источника, 60-летний шоумен попал в больницу с болями в животе в августе 2024 года. Спустя несколько дней после операции по удалению грыжи его близкие нашли мужчину на полу.

Врачи тогда удалили тромбы из мозговых сосудов, после чего он провел два месяца на реабилитации в частной больнице. В ноябре актер снова оказался в лечебном учреждении из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита.

Сейчас телеведущий испытывает слабость, утратил контроль над телом, а также у него парализована левая рука и нога. Родственники помогают ему передвигаться. В разговоре с Mash ведущий шоу «О.С.П.-студия» сообщил, что чувствует себя неплохо и даже работает над телепередачей.

Однако, по словам его представителя, здоровье пока не позволяет ему выступать, и 14 февраля он не сможет участвовать в спектакле «Одноклассники в контакте» в Фольклорном центре «Москва».

Ранее сообщалось, что актриса Марина Дюжева смогла побороть рак горла в 69 лет.