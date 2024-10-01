В Москве с подозрением на инсульт госпитализировали актера Василия Ливанова
Актера Василия Ливанова госпитализировали с подозрением на инсульт
Фото: [rutube.ru/Легенды кино]
Советского и российского актера Василия Ливанова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт, сообщила Baza.
По информации источника, 89-летний артист почувствовал себя плохо еще 29 сентября. Родные Ливанова решили вызвать скорую помощь, которая доставила его в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Как сообщил телеграм-канал Mash, предварительный диагноз актера — инсульт головного мозга. Сейчас Ливанов находится в нейрореанимации. Отмечается, что артист в августе уже попадал в больницу с болезнью сердца и сосудов. Тогда медики провели операцию — удалили тромб и расширили артерии.
Ливанов получил широкую известность после выхода телесериала о персонаже писателя Артура Конана Дойля — Шерлоке Холмсе. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» вышли в СССР в 1979 году. За роль самого именитого детектива Ливанов в 2006 году был награжден почетным членством ордена Британской империи.
Ливанов также исполнил роль профессора Стравинского в киносериале «Мастер и Маргарита», профессора Енотова в «Необыкновенных приключениях Карика и Вали», а также Дон Кихота в одноименном фильме.
Артист также озвучил ряд персонажей в мультипликационных фильмах. Его голос принадлежит Удаву в цикле советских кукольных мультфильмов «38 попугаев».
Ранее сын скончавшегося актера Романа Мадянова рассказал о вере отца в победу над раком. Актер умер 25 сентября.