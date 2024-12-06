Mash: актеру Борису Щербакову диагностировали перелом черепа — он в состоянии средней тяжести

Известный актер Борис Щербаков попал в больницу после серьезного падения. Ночью супруга народного артиста обнаружила его без сознания на лестнице. Придя в себя, Щербаков испытывал головную боль и головокружение.

По данным телеграм-канала Mash, медики диагностировали у него перелом основания черепа, проникающую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Ситуация осложняется выявленными нарушениями сердечного ритма и признаками сердечной недостаточности.

Сейчас Борис Васильевич находится под наблюдением врачей в нейрохирургическом отделении. Несмотря на то, что его состояние оценивается как средней тяжести, риск развития отека мозга все-таки существует, и медики предпринимают все возможные меры для его предотвращения.

Актера уже переводили из одной клиники в другую. Планируется операция, но ее проведение напрямую зависит от состояния пациента. Из-за травмы Щербаков передвигается на каталке в лежачем положении.

Ранее народного артиста России Бориса Щербакова экстренно госпитализировали после серьезного падения в НИИ имени Склифосовского.