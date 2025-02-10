Mash: чемпион мира по пощечинам Василий Камоцкий остался без доступа к счетам

Чемпион мира по пощечинам Василий Камоцкий, широко известный под прозвищем Пельмень, столкнулся с блокировкой своих банковских счетов в России из-за долгов перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно данным канала, спортсмену заблокировали счета в четырех финансовых учреждениях в связи с неоплаченным долгом в размере 85 тыс. руб.

Василий «Пельмень» Камоцкий занимается ведением сельского хозяйства в Иланском районе Красноярского края, специализируясь на выращивании зерновых. Он является единоличным владельцем и руководителем своего фермерского хозяйства, а также учредителем и участником нескольких бизнесов. В дополнение к этому у него имеются два фермерских хозяйства: «Камоцкий Василий Александрович» и «Земля».

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Камоцкий завоевал титул чемпиона мира в лиге по пощечинам.