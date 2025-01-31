Российский спортсмен Камоцкий завоевал титул чемпиона мира в лиге по пощечинам

Российский спортсмен Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, завоевал титул чемпиона в лиге по пощечинам Power Slap в супертяжелом весе, организованной президентом UFC Даной Уайтом. Этот поединок прошел в рамках турнира Power Slap 11, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщил портал «Спорт-Экспресс».

В решающем бою россиянин одержал победу над американцем Лэйном Вирнсом, более известным как Сумасшедший гаваец, единогласным решением судей — 50:44, 50:44, 48:46.

Данная встреча являлась реваншем: их первый поединок прошел в октябре 2024 года и закончился спорным решением арбитров, явившимся ничейным.

В том поединке оба бойца несколько раз отправляли друг друга на настил, и две из трех судейских карточек зафиксировали ничью. Таким образом, Гаваец сохранил свой пояс, но было ясно, что реванш не заставит себя ждать.

Ранее сообщалось, что россиянку, выступающую в ММА, уволили из UFC из-за потасовки с тренером.