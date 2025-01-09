По данным Mash, российскому регбисту Кириллу Готовцеву запретили выступать в форме с флагом РФ в клубе «Глостер» после негативной реакции общественности.

Российский регбист Кирилл Готовцев, являющийся одним из самых выдающихся легионеров клуба «Глостер», во время одного из матчей вышел на поле в футболке с нашивкой российского триколора, что вызвало бурю недовольства в социальных сетях.

Клуб «Глостер» быстро отреагировал на критику, подчеркнув свою поддержку Украины и соблюдение санкций. В результате администрация клуба принесла извинения своим фанатам за использование российской символики.

В итоге Кириллу Готовцеву было запрещено носить форму с флагом России, несмотря на то, что клуб заявляет о неприятии любых форм расизма и дискриминации. Хотя в 2015 году «Глостер» разрешил использовать в виде нашивки национальные атрибуты стран, за которые выступают его игроки. Так или иначе спортсмен продолжает оставаться одним из лучших в команде.

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