В Госдуме похвалили Исинбаеву за приезд на похороны своего тренера

Елена Исинбаева показала себя с лучшей стороны, когда приехала в Волгоград на похороны своего бывшего тренера Евгения Трофимова. Об этом заявил Дмитрий Свищев, депутат Государственной Думы, его слова привело издание «ВсеПроСпорт».

Парламентарий напомнил, что именно Трофимов сделал из легкоатлетки звезду спорта и олимпийскую чемпионку. Теперь она показала, что действительно уважает своего наставника.

«Исинбаева молодец, она поступила правильно, что приехала почтить память. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, сделал из нее человека, сделал из нее Исинбаеву», — указал он.

Депутат добавил, что как бы ни относилась легкоатлетка к России, она вернулась в страну, чтобы проститься с тренером.

Ранее сообщалось, что Елену Исинбаеву заметили в Волгограде на официальной церемонии прощания с заслуженным тренером России Евгением Трофимовым. Она подошла к гробу тренера и возложила к нему цветы. Трофимов скончался на 81-м году жизни.