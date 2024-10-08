Рэпер Канье Уэст спустя два года брака разводится с Бьянкой Цензори и переезжает в Японию

Американский рэпер Канье Уэст разводится спустя два года брака с моделью Бьянкой Цензори и переезжает в Японию. Об этом сообщил сайт-таблоид TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, пара рассталась еще несколько недель назад. Причины развода не уточняются. Как пишет TMZ, Уэст несколько раз был замечен в столице Японии Токио. Недавно его увидели обедающим в ямайском ресторане. Певец был один. Уточняется, что Уэст и Цензори последний раз появились публично 20 сентября.

Рэпер и модель вступили в официальные отношения в декабре 2022 года. Для Уэста этот брак стал вторым — с 2014 по 2022 годы он был женат на модели и предпринимательнице Ким Кардашьян. У пары родились четверо детей.

Для Бьянки Уэст стал первым супругом. Девушка регулярно попадала на обложки американской прессы, так как ее образы всегда вызывали обсуждение и бурную реакцию общественности. Девушка практически голой могла появиться на публичном мероприятии или в ресторане.

Ранее экстрасенс и таролог Инна Алексеева (Мишина) раскрыла возможные причины развода Уэста и Цензори.