SHOT: Михаил Ефремов отметит Новый год с семьей

Российский актер Михаил Ефремов встретит Новый год в кругу семьи, сообщил SHOT. По информации источника, это возможно из-за ухудшения состояния его легких. Болезнь позволит выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО). Документы для этого адвокаты актера уже готовят.

Отмечается, что актера в колонии лечат противовоспалительными препаратами, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами, которые есть в наличии в медицинской части белгородской колонии. Источник уточнил, что проблем с медикаментами в исправительном учреждении нет.

По данным SHOT, родственники и адвокаты также передают Ефремову лекарства, предварительно согласовав это с медицинским персоналом. По словам близких, ему необходимо пройти КТ. Для этого артиста переведут в государственное медицинское учреждение.

Состояние Ефремова сейчас оценивается как удовлетворительное, однако он жалуется на затрудненное дыхание и сложности в общении.

Ранее SHOT сообщал, что у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников ранее заявил, что это заболевание является серьезным основанием для УДО, так как заключенные с подобными проблемами испытывают трудности с дыханием даже в спокойном состоянии.

Как ранее сообщало Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН), информация об ухудшении состояния здоровья Ефремова является недостоверной.