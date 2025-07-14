Mash: телеведущая Татьяна Миткова находится в больнице из-за слабого иммунитета

По информации источника, причиной этого стала тяжелая борьба с онкологическим заболеванием, которое преследует ее уже 15 лет.

Впервые диагноз Митковой поставили в 2009 году, и с тех пор она проходит регулярное лечение. Однако в 2016 году болезнь дала о себе знать с новой силой — у теледивы обнаружили метастаз, ставший следствием основного заболевания. С того момента 69-летняя журналистка вынуждена постоянно проходить курсы химиотерапии, которые серьезно ослабляют ее организм.

На этот раз госпитализация потребовалась из-за критического снижения иммунитета. Врачи провели консилиум и приняли решение продолжить нынешнюю схему химиотерапии, корректируя ее в соответствии с состоянием пациентки.

Ранее сообщалось, что сестра Жанны Фриске Наталья перенесла операцию из-за гнойного воспаления.