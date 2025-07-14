Mash: телеведущая Татьяна Миткова находится в больнице из-за слабого иммунитета
Mash: телеведущую Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве
Фото: [rutube.ru/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ]
Известную телеведущую Татьяну Миткову срочно доставили в одну из московских клиник из-за резкого ухудшения самочувствия, пишет Mash.
По информации источника, причиной этого стала тяжелая борьба с онкологическим заболеванием, которое преследует ее уже 15 лет.
Впервые диагноз Митковой поставили в 2009 году, и с тех пор она проходит регулярное лечение. Однако в 2016 году болезнь дала о себе знать с новой силой — у теледивы обнаружили метастаз, ставший следствием основного заболевания. С того момента 69-летняя журналистка вынуждена постоянно проходить курсы химиотерапии, которые серьезно ослабляют ее организм.
На этот раз госпитализация потребовалась из-за критического снижения иммунитета. Врачи провели консилиум и приняли решение продолжить нынешнюю схему химиотерапии, корректируя ее в соответствии с состоянием пациентки.
Ранее сообщалось, что сестра Жанны Фриске Наталья перенесла операцию из-за гнойного воспаления.