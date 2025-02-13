Олег Меньшиков опроверг слухи о раке, процитировав Омара Хайяма

После появления сообщений об онкологическом диагнозе у Олега Меньшикова актер записал видеообращение для своих поклонников. 64-летний Меньшиков процитировал стихи Омара Хайяма.

«Урод над красотой смеется, тупой — над гением творца. Предавший в верности клянется, Продавший мило улыбнется, а сплетник гордый, как овца. И нет начала и конца», — процитировал актер.

Недавно в интернете начали распространяться слухи о том, что артист проходит курс специального лечения. Однако представитель Меньшикова вскоре опровергла эти сведения, назвав их абсурдными. По ее словам, все запланированные театральные выступления с участием артиста проходят согласно расписанию.

Кроме того, в Театре Ермоловой, где Олег Меньшиков занимает пост художественного руководителя, подтвердили, что его здоровье не находится под угрозой.

В своем обращении артист еще раз подтвердил, что все слухи о болезни ложны, и высмеял распространителей этой недостоверной информации. На записи видно, что он в прекрасном настроении и с энтузиазмом читает стихи великого поэта, что свидетельствует о его хорошем самочувствии.

Ранее олимпийская чемпионка Мастеркова опровергла слухи о своей госпитализации из-за агрессивной опухоли мозга. Светлана очень эмоционально заявила, что многие слухи не соответствуют действительности, она находится дома и с ней все в порядке.