Mash: умер уссурийский интернет-депутат Виталий Наливкин

Отмечается, что предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Неретин, по данным источника, умер во сне.

Как пишет Mash, недавно Неретин перенес инсульт и операцию по замене тазобедренного сустава. Ему в последнее время было тяжело передвигаться – актер мог только при помощи трости дойти от дома до магазина и обратно. Кроме того, уточняет источник, Неретин налегал на алкоголь. Помимо плохого самочувствия, он испытывал финансовые проблемы.

Ранее Mash сообщил, что против Неретина и его команды возбудили уголовное дело по статье об изготовлении взрывчатки. Как отмечали адвокаты актера, команде интернет-депутата грозило до 15 лет тюремного заключения.

По данным источника, у семьи Неретина нет денег на его похороны. По всей вероятности, его родные будут собирать средства с фан-базы некогда популярного проекта.

Ранее сообщалось, что у актера Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга.