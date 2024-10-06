Mash: умер уссурийский интернет-депутат Виталий Наливкин
Скончался актер Андрей Неретин, игравший уссурийского депутата Виталия Наливкина
Фото: [youtube.com/BARAKuda]
На 49-м году жизни скончался актер Андрей Неретин, известный ролью уссурийского депутата Виталия Наливкина, сообщил Mash.
Отмечается, что предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Неретин, по данным источника, умер во сне.
Как пишет Mash, недавно Неретин перенес инсульт и операцию по замене тазобедренного сустава. Ему в последнее время было тяжело передвигаться – актер мог только при помощи трости дойти от дома до магазина и обратно. Кроме того, уточняет источник, Неретин налегал на алкоголь. Помимо плохого самочувствия, он испытывал финансовые проблемы.
Ранее Mash сообщил, что против Неретина и его команды возбудили уголовное дело по статье об изготовлении взрывчатки. Как отмечали адвокаты актера, команде интернет-депутата грозило до 15 лет тюремного заключения.
По данным источника, у семьи Неретина нет денег на его похороны. По всей вероятности, его родные будут собирать средства с фан-базы некогда популярного проекта.
Ранее сообщалось, что у актера Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга.