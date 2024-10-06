У актера Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга
Фото: [rutube.ru / кадр из к/ф «Большая перемена»]
У звезды «Большой перемены» Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Отмечается, что это может быть связано с нарушением мозгового кровообращения.
В настоящее время актер находится в больнице. Медики пока воздерживаются от прогнозов и планируют наблюдать за его состоянием.
По словам родных Александра Збруева, его жизни ничто не угрожает, и он чувствует себя удовлетворительно.
Александр Збруев известен зрителям по ролям в фильмах «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Бедная Саша» и многим другим.
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