Mash выяснил, от чего умер 94-летний актер Иван Краско

Народный артист России Иван Краско скончался из-за последствий инсульта и онкологического заболевания. Об этом передает Mash.

Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале, в течение последних лет актёр Краско испытывал проблемы со здоровьем, связанные с последствиями перенесённых инсультов. В 2023 году он столкнулся с четвёртым инсультом, который привёл к потере чувствительности в левой части тела. Кроме того, у артиста был диагностирован рак желудочно-кишечного тракта.

По всей видимости, причиной стали и многочисленные переживания. Как мы знаем, в последние годы жизни Краско неоднократно вступал в брак с молодыми женщинами.

Напомним, 1 августа стало известно, что актёр Иван Краско был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в крайне тяжёлом состоянии. Он не мог самостоятельно принимать пищу и пить любые жидкости.

Ранее, 9 августа, стало известно о кончине актёра Ивана Краско. Ему было 94 года.