Маскота «Салавата» не пустили на арену в Екатеринбурге

Маскот уфимского клуба «Салават Юлаев» не смог попасть на арену в Екатеринбурге перед пятым матчем первого раунда Кубка Гагарина, сообщил специалист по работе с болельщиками «СЮ» Эмиль Нафиков.

Как рассказал Нафиков, куница Юлай своим ходом добрался до столицы Урала. С «Автомобилистом» была достигнута устная договоренность о том, что маскот без проблем поможет поддержать команду гостей. Но на входе Юлая тормознули и запретили пройти на трибуну в костюме, требуя соответствующие документы.

Нафиков отметил, что обычно устной договоренности бывает достаточно для прохода в гостевой сектор. Он заверил, что Юлай в любом случае поддержит команду — в костюме или без.

«Автомобилист» уже прибегал по ходу этой серии к некрасивому приему. Екатеринбуржцы пожаловались на неприличный жест со стороны Евгения Кузнецова после второго матча, и известного форварда «СЮ» дисквалифицировали.

При этом в серии неожиданно ведет «Салават Юлаев» (3-1). «Автомобилист» играет без права на ошибку, а у уфимцев, выражаясь теннисным языком, есть три матчбола.