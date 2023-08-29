Масштабный Лопасненский забег пройдет в подмосковном Чехове

Лопасненский забег, приуроченный к Дню города Чехова, пройдет уже в эту субботу. Об этом сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Ожидается, что любителей бега от 12 лет ждет дистанция 5 км, а для детей приготовлены старты на 300 м и 600 м. Итоги будут подведены в семи категориях. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на данном сайте.

Церемония награждения по результатам всех дистанций пройдет на Советской площади, после чего начнется праздничный концерт.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев анонсировал, что в этом году на территории Подмосковья введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.