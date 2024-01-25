Мастер из подмосковного Красногорска стала лауреатом конкурса «Новогодняя игрушка России»
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО]
Юлия Соколова из городского округа Красногорск была удостоена диплома II степени в номинации «Новогодняя игрушка» Всероссийского конкурса новогодних украшений «Новогодняя игрушка России». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Известно, что в Амурском областном Доме народного творчества подвели итоги Всероссийского конкурса новогодних украшений. Так, на предварительном этапе свои работы представили более девяноста умельцев из различных областей нашей страны.
Так, в число лучших вошли семнадцать мастеров из Амурской, Магаданской, Московской, Свердловской областей и Хабаровского края, и еще пятнадцать умельцев из шести регионов России удостоены специальных дипломов жюри.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни.