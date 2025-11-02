Мастер-класс по фехтованию: в Химках необычно отметили день основания Российского военно-морского флота

В Химках 31 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошел спортивный мастер-класс по фехтованию, посвященный Дню основания Российского военно-морского флота. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

В этом мероприятии важным моментом стала лекция, где участники узнали о истории праздника и современных особенностях службы моряков. Екатерина Калюжная, лидер Движения общественной поддержки, подчеркнула важность почитания памяти тех, кто стоял у истоков флотских традиций, а также тех, кто с гордостью служит стране сегодня.

«Этот день олицетворяет мужество, отвагу и преданность своей Родине. Воспоминания о победах вдохновляют на новые свершения», – отметила она.

Ребята из «Новатора» продемонстрировали достигнутые ими в фехтовании навыки, благодаря упорным тренировкам. Депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что такие мероприятия объединяют поколения и должны проводиться чаще.

Глеб Демченко, другой депутат, добавил, что подобные события помогают молодежи осознать значимость истории страны и воспитывают патриотизм. Все участники выразили надежду на дальнейшее развитие патриотических инициатив и спортивных мероприятий в Химках.

