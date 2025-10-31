В подмосковных Химках прошло награждение лучших специалистов космической отрасли

В Химках в одном из главных космических предприятий подвели итоги конкурса профессионального мастерства «LaspaceSkills», в рамках которого определили и наградили лучших молодых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В конкурсе приняли участие 194 сотрудника в возрасте до 35 лет, они соревновались в 13 профессиональных компетенциях: от программирования и проектирования до сборки летательных аппаратов и токарного дела. Их работу оценивали более 50 экспертов.

«Этот конкурс выявляет настоящих профессионалов, неравнодушных людей, стремящихся развиваться и двигать вперед дело, которым они занимаются. Хочу поблагодарить всех участников и особенно экспертов — от них зависят и точность заданий, и объективность результатов», — отметил генеральный директор Василий Марфин.

Призерам конкурса вручили денежные призы, они смогут повысить свой разряд или категорию, а также представить НПО Лавочкина в чемпионатах «Молодые профессионалы Роскосмоса» и «Хайтек».

