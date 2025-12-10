Мать фигуристки Костылевой назвала единственное условие, при котором дочь может вернуться к Плющенко

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, рассказала Sport24, что ее дочь может вернуться в академию «Ангелы Плющенко».

Родители забрали спортсменку из академии и увезли в родной Воронеж для восстановления после травмы. Ирина Костылева назвала условие, при котором продолжение сотрудничества с академией может продолжиться.

«Условие одно — работа на льду на результат. Все остальное у Плющенко было», — сказала мать фигуристки.

Конфликт между Ириной Костылевой и «Ангелами» длился несколько месяцев. В конце концов, академия обвинила родительницу в жестоком обращении с дочерью и обратилась к детскому омбудсмену.

Ирина Костылева рассказала, что в настоящее время отношения с дочерью у нее наладились — сразу после того, как они покинули Горки.

«Испорченные отношения между мной и Леной — результат влияния Плющенко на Лену, к сожалению. А я не была против отношений Плющенко и Лены как наставника и ученицы», — заявила Ирина Костылева.

Ранее сообщалось, что родители Елены Костылевой ищут для фигуристки новую школу.