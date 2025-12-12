Мать фигуристки Костылевой предрекла Плющенко сложности с набором в академию
Ирина Костылева: «В академию Плющенко больше ни один топ не придет»
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Ирина Костылева, мать 14-летней чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, заявила Sport24, что академия «Ангелы Плющенко» будет испытывать сложности с набором талантливых спортсменов.
Конфликт родительницы с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, который тренировал Елену, длится уже несколько месяцев. Родители забрали юную фигуристку домой в Воронеж, где она восстанавливается от травмы. Ирина Костылева заявляла о намерении найти для дочери новую школу.
«В его академию больше ни один топ не придет, это точно. Сам под собой сук срубил», — заявила Ирина Костылева.
Ранее мать фигуристки назвала условие, при котором дочь может вернуться в академию Плющенко.