Мать рэпера Face, вышедшая из психлечебницы, стала послушницей в монастыре

Мать российского рэпера Ивана Дремина*, более известного как Face*, приняла решение стать послушницей в Благовещенском монастыре города Стерлитамак. По информации телеграм-канала Mash, этот шаг стал для женщины способом обрести душевное равновесие после тяжелого периода в ее жизни.

Перед тем как обратиться к религии, Наталья Дремина прошла курс лечения в психиатрической клинике, где врачи диагностировали у нее полиморфное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями и бредовыми состояниями.

После выхода из больницы и стабилизации состояния женщина полностью посвятила себя духовной жизни. В монастыре она занимается благочестивым трудом — реставрирует иконы, изучает священные тексты, включая Псалтирь, Евангелие и Библию.

Несмотря на кажущееся душевное спокойствие, здоровье Натальи вновь дало о себе знать – по данным источников, у женщины начались проблемы с резким набором веса. Ситуацию усугубляет и тот факт, что все родственники отвернулись от нее и сына.

По имеющейся информации, в настоящее время Face проживает во Франции со своей возлюбленной — блогером Марьяной Ро.

Ранее ТАСС сообщил, что уехавший из России рэпер-иноагент Face оставил неоплаченные долги по штрафам.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.