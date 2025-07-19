Уехавший из России рэпер-иноагент Face оставил неоплаченные долги по штрафам

Рэпер Иван Дремин*, более известный как Face*, оставил после отъезда из России неоплаченные долги на сумму более 127 тыс. руб. Об этом стало известно ТАСС.

По данным источника, основную часть задолженности составляют неоплаченные штрафы и исполнительные сборы по ним.

В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ внесло музыканта в список иностранных агентов, после чего Face уехал из страны.

18 июля 2025 года стало известно, что рэпера объявили в розыск — в правоохранительных органах не исключают, что это связано с возбуждением уголовного дела за нарушение законодательства об иноагентах.

Уроженец Уфы Дремин был популярен в России среди молодежи, но после начала специальной военной операции (СВО) на Украине занял критическую позицию по отношению к властям РФ. Он также заявил, что его треки больше не будут доступны на российских стриминговых сервисах.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета народного артиста России Юрия Антонова.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.