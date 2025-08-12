Мать Тимати раскритиковали за участие в родах его девушки

Рождение дочери рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и его девушки Валентины Ивановой обернулось неожиданным скандалом. Мать артиста — Симона Юнусова, присутствовала на родах и сама перерезала пуповину дочери пары Эмме. Эти действия вызвали волну критики и хейта в соцсетях.

Симона поделилась радостной новостью о рождении внучки в своем блоге в Instagram*, опубликовав трогательные кадры из роддома и поздравив сына с рождением третьего ребенка. Однако многие пользователи сочли ее участие в столь интимном моменте излишним.

«Понимаю, когда отец ребенка, но бабушка… это перебор, как по мне», «Свекровь (даже не официальная) перерезает пуповину. Какой-то ужасный сюрреализм», «Вы же бабушка! При чем здесь вы и пуповина внука. Как-то это очень не очень», — отметил один из пользователей под постом.

Другие комментаторы отметили, что участие Симоны в родах Ивановой нарушило личные границы молодой матери.

Эмма Юнусова родилась 2 августа. Для Тимати это уже третий ребенок — у него есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. При этом артист никогда не состоял в официальном браке.

Отношения Тимати и Валентины Ивановой длятся с 2022 года. Поклонники не раз отмечали особую близость девушки с матерью рэпера, считая это хорошим знаком для их союза.

