Мать Тимати рассказала о переживаниях за сына после смерти Ратмира Шишкова

Мать российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) Симона рассказала, что сильно переживала за состояние своего сына после трагической гибели его друга Ратмира Шишкова в 2007 году.

Как передает портал radio1.ru, Симона в своих соцсетях отметила, описывая состояние родителей Шишкова, что терять ребенка очень тяжело.

«Очень тяжело терять 18-летнего ребенка. За Тимура конечно, переживала», — написала она.

С момента гибели Шишкова прошло более 17 лет. Он погиб, когда ему было 18. Ночью 23 марта 2007 года певец попал вместе со своими друзьями в серьезное ДТП в Москве. Машина марки Mercedes, где сидели молодые люди, загорелась и взорвалась после столкновение с другим автомобилем. В машине находились пять человек — известных на тот момент певцов и музыкантов. Все они погибли на месте.

Симона рассказала, что всегда считала Ратмира важной частью жизни своего сына. Она отметила, что переживала за Тимати, который до сих пор помнит и чтит память о своем друге. Кроме того, в память о Шишкове рэпер назвал своего сына Ратмиром.

У Шишкова осталась дочь, которая, по трагическому стечению обстоятельств, родилась спустя пару часов после его гибели.

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