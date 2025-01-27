Как сложилась судьба Венцеслава Венгржановского после ухода из «Дома-2»

Венцеслав Венгржановский, звезда реалити-шоу «Дом-2», с момента ухода с проекта пережил непростые времена. За годы участия в шоу он успел не только построить несколько отношений, но и дважды жениться. Однако брак с Екатериной Токаревой и Екатериной Король оказался недолговечным.

После ухода из телестройки Венгржановский попытался наладить личную жизнь и в 2020 году женился на Дарье Некрасовой. Однако и этот союз сопровождался частыми конфликтами, которые завершились разводом в 2023 году. По словам Некрасовой, её бывший муж создавал трудности, затягивая процесс развода, что вызывало дополнительные напряжения в отношениях.

Популярность, которой он пользовался на проекте, со временем стала для Венгржановского обременительной. В 2017 году он появился в шоу «Перезагрузка», где ему помогли кардинально изменить внешний вид. Но даже эти перемены не смогли вдохновить его на возвращение в публичную жизнь.

Сегодня Венгржановский предпочитает спокойствие и уединение. Он покинул Москву и практически полностью отказался от участия в медийных проектах. По словам самого Венцеслава, серьёзные отношения его пугают, и он сейчас сосредоточен на работе с психологами и саморазвитии. Несмотря на предложения от различных телешоу, он редко соглашается на участие, стремясь оставить прошлое, связанное с «Домом-2», позади.

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